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Коммерсантъ FM
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BMW врезался в столб на Кутузовском проспекте в Москве, погибли два человека

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль BMW врезался в столб и загорелся, сообщил столичный департамент транспорта и столичное управление МВД. Погибли два человека. Движение не затруднено.

Дептранс опубликовал видео произошедшего. На нем видно, что водитель потерял управление, автомобиль вылетел на большой скорости на тротуар и столкнулся со мачтой городского освещения.

ДТП произошло в районе дома №27 Кутузовского проспекта в 00:26. По предварительным данным главного управления МВД по Москве, «водитель автомашины не справился с управлением». Водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Леонид Уварчев

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