В Курске и Петербурге почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Курске и Санкт-Петербурге почтили память 118 членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск», затонувшего 12 августа 2000 года. В Курске траурные мероприятия прошли у памятного знака подводникам на кладбище, где похоронены 12 моряков, в том числе семь курян.

«В Курске помнят имена героев-моряков, не вернувшихся из похода в августе 2000 года. На домах, где жили члены экипажа «Курска», на зданиях учебных заведений, где они учились, установлены памятные доски»,— говорится в сообщении мэрии города.

Панихида по морякам в Санкт-Петербурге прошла в 12:00 в Николо-Богоявленском морском соборе. Богослужение возглавил настоятель собора протоиерей Алексий Скляров. Затем в 14:00 у мемориала «Курска» на Серафимовском кладбище погибшим морякам отдали воинские почести.

На Серафимовском кладбище похоронены 32 подводников крейсера. Среди них — командир «Курска» Герой России капитан первого ранга Геннадий Лячин. Всего в Петербурге живут 56 семей погибших подводников.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» Северного флота затонул во время учений. Это крупнейшая катастрофа в современной истории российского флота. У погибших остались семьи и дети. В октябре 2022 года на Украине в ходе боевых действий погиб сын мичмана Фаниса Ишмуратова, который служил на «Курске» техником турбинной группы. Данису Ишмуратову было 25 лет.

Как живут дети погибших на «Курске» подводников и как они хранят память о своих отцах — в спецпроекте «Ъ» «Отсеки памяти».

Анастасия Ларина