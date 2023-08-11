Еще один суд прекратил дело против «Зенита» по нарушениям во время чемпионских гуляний

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 11 августа, следом за Октябрьским райсудом прекратил административное дело в отношении ФК «Зенит» и сотрудника службы безопасности Александра Румянцева по нарушениям общественного порядка, которые, как считает полиция, были допущены клубом при организации массовых гуляний по поводу чемпионства в РПЛ (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Накануне Петроградский райсуд оштрафовал ФК «Зенит» на 300 тысяч рублей, а также на 60 тысяч рублей господина Румянцева — как должностное лицо. Представители команды с данным решением не согласны. В разговоре с «Ъ-СПБ» сотрудники клуба сообщили, что будут обжаловать его.

В конце июня полиция направила в три городских суда — Петроградский, Октябрьский и Дзержинский — административные протоколы против ФК «Зенит». В материалах дела говорится, что гуляния сине-бело-голубых «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В частности, там указывается, что болельщики вытоптали покров, а из-за горящих пиротехнических средств (фаеров, факелов-свечек), которые бросались на траву, газон был выжжен примерно в десяти местах.

13 мая петербургский футбольный клуб отметил завоевание очередного, пятого подряд и десятого в истории команды титула чемпиона страны, совершив поездку по городу на двухэтажном автобусе, который останавливался там, где игроков и тренеров ждали фанаты. Из-за этого у него возникли проблемы с правоохранительными органами.

Подробнее — в материале «Полиция стала соперником ФК "Зенит"».

Андрей Кучеров

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