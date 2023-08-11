Суд в Петербурге не стал повторно штрафовать «Зенит» за празднование чемпионства

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административное дело в отношении ФК «Зенит» и сотрудника службы безопасности Александра Румянцева, так как посчитал, что за допущенные нарушения общественного порядка во время празднования своего чемпионства клуб и должностное лицо уже понесли наказание.

Накануне Петроградский райсуд оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей, а также на 60 тысяч рублей господина Румянцева. Представители команды с берегов Невы с решением суда не согласились. В разговоре с «Ъ-СПБ» сотрудники клуба сообщили, что будут добиваться обжалования.

В конце июня полиция направила в три суда Санкт-Петербурга административные дела против ФК «Зенит» — в Петроградский, Октябрьский и Дзержинский. В последнем дело все еще не приняли к производству.

Напомним, 13 мая петербургский футбольный клуб отметил завоевание очередного, пятого подряд и десятого в истории команды, титула лидеров турнира РПЛ, совершив поездку по городу на двухэтажном автобусе, который останавливался там, где игроков и тренеров ждали фанаты. За эту победу «Зенит» получил вторую чемпионскую звезду, а также проблемы с правоохранительными органами. Как стало известно «Ъ-СПб», в толпе были замечены плакаты с содержащейся на них критикой внедрения карт болельщиков — Fan ID, что, по одной из версий, могло также стать поводом для разбирательства.

Подробнее — в материале «Полиция стала соперником ФК "Зенит"».

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте