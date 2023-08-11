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Коммерсантъ FM
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Минфин подготовил формулу расчета акциза на курительные смеси для кальяна

Минфин подготовил постановление правительства, которое регламентирует порядок определения минимальной цены на никотинсодержащую продукцию. Речь идет о продукции с нагреваемым табаком, жидкостях для электронных систем доставки никотина, а также курительных смесях для кальяна, не содержащих табак. Сейчас они не облагаются акцизом, напоминает министерство.

«Безникотиновые жидкости и курительные смеси для кальяна, не содержащие табак, в настоящее время не облагаются акцизом, в связи с чем в формулах определения минимальных цен на данные виды продукции использован акциз на схожие подакцизные товары»,— говорится в пояснительной записке. Имеется в виду жидкость для электронных систем доставки никотина и кальянный табак.

В декабре 2022 года Минфин предложил индексировать акцизы на никотинсодержащую продукцию на 25–30%. С 1 марта по 31 декабря 2023 года ставка акциза на сигареты и папиросы установлена в размере 2603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 руб. за 1 тыс. штук.

Мария Федотова

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