Кадыров назвал переговоры по Украине бессмысленными для России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что прямо сейчас переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине не имеют для России никакого смысла. Россия, по мнению главы республики, побеждает как на фронте, так и на международном уровне. Поэтому представители Москвы не должны в участвовать в переговорах до победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Представители разных стран все громче обсуждают тему переговоров по поводу ситуации на Украине. Самые инициативные из них предлагают конкретный план мирного урегулирования конфликта. Однако я в корне с этим не согласен»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, сейчас «в переговорах нет никакого смысла». Он полагает, что Россию вполне устраивает текущее положение дел как на поле боя, так и на международной политической арене: западное оружие не помогло вооруженным силам Украины вернуть под свой контроль занятые российской армией территории, а попытка «изоляции РФ» провалилась. Также он считает, что попытка санкционного давления на Россию оказалась безуспешной.

«Они неожиданно для себя сами оказались на грани экономического коллапса. Россия тем временем нарастила темпы производства и значительно обогатила внутренний рынок»,— написал глава региона. По его мнению, из-за западных ограничений и ухода западных компаний в самой России улучшились условия для ведения малого и среднего бизнеса. «Теперь же они хотят вернуться под разными предлогами. Это свидетельствует о том, что санкции не вызвали ожидаемую разрушительную реакцию»,— отметил он.

«Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца»,— заключил Рамзан Кадыров.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае 2023-го господин Зеленский заявил, что ему трудно вести переговоры до полного вывода российских войск с территории Украины. МИД России отмечал, что урегулирование на Украине возможно при прекращении боевых действий.

Между тем ряд стран проводят консультации по урегулированию ситуации на Украине без участия РФ. Последняя подобная встреча прошла в Джидде 5–6 августа, в них участвовали советники по национальной безопасности и другие представители более 40 стран и международных организаций. По итогам встреч стороны «согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая помогла бы проложить путь к миру» на Украине. При этом консультации завершились без принятия общего документа. После их завершения заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал: «Сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов