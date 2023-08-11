Центробанк назвал способ сохранить бюджетное правило

Банк России считает единственным способом сохранения действия бюджетного правила изменение налогообложения нефтегазовой сферы. Об этом говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы, который разработал регулятор.

По мнению ЦБ, важным фактором планирования бюджетной политики на среднесрочном горизонте будут «риски исчерпания ликвидной части средств Фонда национального благосостояния и устойчивости действующего бюджетного правила». В Банке России допускают возможность сохранения нефтегазовых доходов ниже базового уровня даже в случае умеренного ослаблении рубля. В связи с этим единственным способом сохранения бюджетного правила регулятор назвал «корректировку параметров налогообложения в нефтегазовом секторе». Как именно предлагается изменить налогообложение для нефтегазовой сферы, не уточняется.

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты. В 2023 году из механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Теперь валюту в рамках бюджетного правила закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превышают рассчитанный Минфином базовый уровень.

В августе Минфин впервые в этом году начал покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила, потому что в июле нефтегазовые доходы бюджета (811 млрд руб.) превысили базовый уровень (653 млрд руб.). При этом параллельно продавать юани начал Центробанк, и по результатам этих разнонаправленных усилий двух регуляторов рынок ждет все та же нетто-продажа валюты, которая наблюдалась на протяжении года. Однако 10 августа ЦБ сообщил, что до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бюджетная игра без правил».

Александр Кислов