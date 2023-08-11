«РИА Новости»: сделка по продаже магазинов Decathlon в России еще не завершена

Cделка по продаже российских магазинов французской сети Decathlon, специализирующейся на производстве спорттоваров, еще не завершена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минпромторге.

«Сделка по выкупу Decathlon еще не закрыта, стороны находятся в процессе переговоров»,— приводит агентство слова собеседника. Он уточнил, что дату открытия магазинов объявят позднее. Ранее СМИ писали, что магазины сети откроются в России уже в октябре.

Производитель и продавец спорттоваров Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года, объяснив это введенными западными странами санкциями. В конце июля 203 года в Минпромторге сообщили, что сеть нашла покупателя на все свои магазины в России, им выступила российская компания АРМ (владеет франшизами Mango)

Документы по продаже активов Decathlon были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. По данным Минпромторга, сделка была одобрена. Речь шла о продаже 36 объектов Decathlon, находящихся в России, — 35 магазинов и склада.

О том, в каком формате могут открыться спортивные магазины в России, — в материале «Ъ FM» «Decathlon ждут к осени».

Милена Костерева