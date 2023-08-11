Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Первая ракетка России Дарья Касаткина в третьем раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 обыграла чешку Марию Боузкову и вышла в четвертьфинал. Матч продлился 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.

26-летняя Касаткина — первая ракетка России и 11-я ракетка мира, обладательница Кубка Билли Джин Кинг. На ее счету шесть титулов WTA. 25-летняя Боузкова — победительница четырех турниров WTA. Она находится на 37-й строчке мирового рейтинга теннисисток.

Omnium Banque Nationale presente par Rogers — турнир в категории WTA 1000. Проходит в Канаде в городе Монреаль. Призовой фонд — $2,7 млн.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Каролина Возняцки не растеряла победный навык».

Милена Костерева