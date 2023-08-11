Пентагон: США уверены в способности помогать Украине, сколько потребуется

Власти США уверены, что смогут поддерживать Украину, сколько ей понадобится, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, Вашингтон продолжит обсуждать эту тему с Киевом, а также со своими союзниками.

«Мы сохраняем уверенность в том, что будем в состоянии поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— подчеркнул господин Райдер на брифинге (цитата по ТАСС).

Он добавил, что США «в состоянии использовать $6,2 млрд, обязательства по которым были взяты». «Эти средства доступны нам по окончании текущего финансового года и в следующем финансовом году. Как и примерно $600 млн (в рамках бюджета.— "Ъ")»,— уточнил пресс-секретарь.

С начала российской военной операции на Украине США одобрили выделение ей помощи более чем на $113 млрд. Вчера, 10 августа, президент США Джо Байден запросил у Конгресса на эти цели дополнительные $13 млрд. В этом месяце украинские власти также начали переговоры с США по предоставлению Киеву гарантий безопасности.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Танкозакидательские настроения».

Лаура Кеффер