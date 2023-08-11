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Коммерсантъ FM
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Приложение «Авито» пропало из Google Play

Приложение сервиса объявлений «Авито» удалено из магазина приложений для Android Google Play. Приложение остается доступным в App Store. В «Авито» объяснили это технической ошибкой и пообещали устранить ее.

«В нашем приложении была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google play... В данный момент отправлена на проверку сборка (новая версия приложения), в которой эта проблема уже исправлена»,— говорится в пресс-релизе компании.

В начале августа из Google Play удалили приложение платежной системы «Юнистрим». Также были удалены приложения Локо-банка, банка «Солидарность» и Петербургского социального коммерческого банка. Все эти банки находятся под санкциями США.

Об ограничениях — в материале «Ъ FM» «"Юнистрим" подстраивается под санкции».

Лаура Кеффер

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