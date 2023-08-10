Оператор газовых хранилищ предупредил о рисках нехватки газа в Германии до 2027 года

Германия будет сталкиваться с серьезной нехваткой газа до начала 2027 года, если ей не удастся создать дополнительную топливную инфраструктуру. Такое мнение выразил исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

«Опасность нехватки газа при низких температурах сохраняется и будет сопровождать нас до зимы 2026/2027 годов, если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры»,— заявил Себастьян Блешке (цитата по Bloomberg).

INES ранее отмечала, что для обеспечения достаточных поставок газа Германии необходимы дополнительные терминалы сжиженного природного газа и трубопроводные соединения. Несмотря на то что газовые хранилища Германии в настоящий момент заполнены на 90%, предстоящая холодная зима может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны. Аналитики INES считают, что, если зимний период будет сопровождаться аномально низкими для Германии температурами, газовые хранилища могут опустеть уже к концу января.

В конце сентября 2022 года Германия полностью отказалась от поставок газа из России. Вместо российского энергоносителя Берлин начал экспортировать трубопроводный газ из Норвегии и Нидерландов, а также нарастил поставки сжиженного природного газа и угля. При этом для трансформации энергетического рынка, по оценкам Немецкого института экономических исследований, Германии потребовалось привлечь из бюджета дополнительные €100 млрд.

Милена Костерева