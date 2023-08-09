Администрация района Харьковской области призвала жителей эвакуироваться

Исполняющий обязанности главы администрации Купянского района Харьковской области Андрей Канашевич предложил местным жителям переместиться на более безопасные территории Украины на фоне возрастающей интенсивности обстрелов. В начале августа губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщал о наступлении российских войск на Купянск.

«Учитывая рост интенсивности обстрелов и полной их хаотичности, предлагаем жителям Купянского района принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и Украины, пока наши ребята из ВСУ выполнят свою работу»,— написал господин Канашевич в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

И. о. главы администрации заявил, что в граничащих с линией фронта населенных пунктах стали повседневной реальностью артиллерийские обстрелы и лесные пожары. Почти каждый день на этих территориях погибают и получают ранения мирные жители, добавил он. Господин Канашевич сопроводил публикацию фотографией листовки, в которой предлагается воспользоваться возможностью бесплатной эвакуации. Ее организует администрация Харьковской области.

Сегодня, 9 августа, на аппаратном совещании военной администрации региона обсуждалась необходимость проведения обязательной эвакуации мирных жителей и принудительной эвакуации детей из 53 населенных пунктов Купянского района, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в Telegram. Он заявил, что эвакуации ориентировочно подлежат 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

В сегодняшней сводке Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды группировки войск «Запад», используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление, улучшив тактическое положение.

2 августа господин Синегубов сообщил, что российская армия возобновила наступление на купянском направлении. Тогда он отметил, что эвакуацию населения в Купянском районе пока не объявляют, все будет зависеть от ситуации на фронте. По его словам, вооруженным силам Украины удается удерживать свои позиции.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов