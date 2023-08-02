Губернатор Харьковской области сообщил о наступлении российских войск на Купянск

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российская армия возобновила наступление на купянском направлении. Он заявил, что эвакуацию населения в Купянском районе пока не объявляют, все будет зависеть от ситуации на фронте. По его словам, вооруженным силам Украины удается удерживать свои позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Синегубов

Фото: телеграм-канал Олега Синегубова Олег Синегубов

Фото: телеграм-канал Олега Синегубова

«Мы эвакуировали детей раньше из некоторых приграничных населенных пунктов, где фактически велись боевые действия. Если брать купянское направление, там проживают сейчас 12 тысяч человек, из них 526 — дети. Все у нас эвакуационные планы актуализированы, все маршруты приведены в действие. Когда такая необходимость, к сожалению, будет, мы объявим обязательную там эвакуацию. Но это напрямую зависит от обстоятельств, которые у нас будут на линии фронта»,— сказал господин Синегубов в эфире национального телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

Глава администрации заявил, что атаки российских войск идут волнами. Очередную волну нужно «пережить, передержать», сказал он. По словам господина Синегубова, почти каждый день обстреливается город Купянск, но еще больше от обстрелов страдают приграничные с РФ территории. «Их обстреливают управляемыми авиабомбами, разрушая при этом жилищный фонд, страдают исключительно гражданские люди»,— утверждает губернатор.

16 июля о наступлении войск РФ и ожесточенных боях на купянском направлении сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она заявила, что положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов