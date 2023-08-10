10 самолетов не смогли сесть во Внуково и Домодедово ночью из-за атаки БПЛА

В Росавиации сообщили, что атака беспилотников в Москве и Московской области повлекла за собой временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Домодедово. По этой причине десять самолетов приземлились на запасных аэродромах.

«В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились десять самолетов. Экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений на использование воздушного пространства произвели приземления в аэропортах назначения»,— отметили в пресс-службе ведомства. Ограничения были сняты в 5:25 мск, уточнили в федеральном агентстве.

Ранее сообщалось, что из-за замеченных в небе над Московской областью БПЛА и работы систем ПВО в Домодедово были отложены посадки 20 рейсов, во Внуково — девять рейсов. Кроме того, во Внуково был задержан вылет трех рейсов.

Сегодня ночью, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, два беспилотника, двигавшихся по направлению к городу, сбили в районе ЦКАД и над Калужской областью. По данным Министерства обороны России, системы противовоздушной обороны успешно уничтожили дроны, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Александр Кислов