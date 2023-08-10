ЕСПЧ встал на сторону новосибирского депутата Светланы Каверзиной

ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить депутату горсовета Новосибирска Светлане Каверзиной компенсацию за проведение акции протеста против новой пенсионной реформы. В 2018 году в отношении нее составили административное дело по этому эпизоду. Об этом она сообщила «Ъ-Сибирь», отметив, что сумма выплат должна составить 3,5 тыс. евро.

«Сейчас не знаю всех подробностей. Могу сказать, что 2018-ом году я была абсолютно уверена в своей правоте, поскольку нельзя делать глобальные изменения, не объяснив людям зачем они и почему», - заявила депутат.

Еще одно дело против Светланы Каверзиной было заведено в 2022 году. Ее задержали 8 мая за агитацию жителей района на участие в неофициальном шествии с возложением цветов на аллее памяти. Тогда суд назначил ей семь суток ареста. Решение было принято в рамках ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия).

После этого депутат подала жалобу в ЕСПЧ, в которой заявила о нарушение прав, защищаемых Конвенцией о защите прав человека от 1950 года. Также она уточнила «Ъ-Сибирь», что в настоящее время суд рассматривает это обращение.

В июне 2022 года ее оштрафовали на 30 тыс. руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной стал пост во «ВКонтакте», где депутат высказалась на тему демографической ситуации в Новосибирске.

16 сентября 2022 года Россия официально перестала рассматривать решения ЕСПЧ. Спустя два месяца после исключения РФ из Совета Европы, парламентарии выступили с инициативой о полном прекращении исполнения решений Страсбургского суда.

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Александр Киселев