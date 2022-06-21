Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новосибирского депутата оштрафовали за очернение армии

Советский райсуд Новосибирска оштрафовал на 30 тыс. руб. независимого депутата горсовета Светлану Каверзину по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Основанием стал пост во «ВКонтакте», где депутат высказалась на тему демографической ситуации в Новосибирске — в частности, о снижении численности молодого населения.

Суд решил, что тем самым она искажала и дискредитировала задачи по использованию армии за пределами России, а также сами вооруженные силы. По данным Telegram-канала депутатской «Коалиции-2020», в которую входит госпожа Каверзина, судья отказала в проведении лингвистической экспертизы. Депутат намерена обжаловать решение суда.

Добавим, что в мае госпожа Каверзина была арестована на семь суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП): она предложила жителям района принять участие в неофициальном шествии для возложения цветов на Алле памяти.

Оксана Павлова, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...