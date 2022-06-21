Новосибирского депутата оштрафовали за очернение армии

Советский райсуд Новосибирска оштрафовал на 30 тыс. руб. независимого депутата горсовета Светлану Каверзину по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Основанием стал пост во «ВКонтакте», где депутат высказалась на тему демографической ситуации в Новосибирске — в частности, о снижении численности молодого населения.

Суд решил, что тем самым она искажала и дискредитировала задачи по использованию армии за пределами России, а также сами вооруженные силы. По данным Telegram-канала депутатской «Коалиции-2020», в которую входит госпожа Каверзина, судья отказала в проведении лингвистической экспертизы. Депутат намерена обжаловать решение суда.

Добавим, что в мае госпожа Каверзина была арестована на семь суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП): она предложила жителям района принять участие в неофициальном шествии для возложения цветов на Алле памяти.

Оксана Павлова, Новосибирск