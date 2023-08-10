«Недаром команду называли "наглецы из Воронежа"»

В этот раз шоу в Кубке России устроили «Динамо» и «Краснодар». Да, до голевого изобилия, которое выдали «Спартак» и «Пари НН», они не дотянули, но с результативностью здесь тоже все было в порядке. Со счетом 4:3 у нас выигрывают нечасто. Причем «Динамо» и «Краснодар», как любят говорить эксперты, команды играющие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поэтому и отвлекаться от того что, происходило на поле, не хотелось. Уверен, даже те, кто не болеет за эти клубы, получили удовольствие. Тем более сюжет был сумасшедший. Динамовцы вели (2:0), но столь серьезное преимущество растеряли. Счет был и 2:2, и 3:3. Посмотрите нарезку забитых голов и опасных моментов в интернете — уровень точно европейский.

Правда, в игре было назначено три пенальти, но серьезных претензий к судейству никто не предъявлял. А развязка, как и положено, была яркой и непредсказуемой. При счете 3:3, когда казалось, что все идет к серии пенальти, динамовцы получили право на штрафной, и Арсен Захарян одним ударом вырвал для «Динамо» победу, даже не на последних минутах, а на последних секундах.

Но кроме этого яркого футбольного шоу, в Кубке было сыграно еще несколько матчей, где не обошлось без неожиданностей. Главную мини-сенсацию дня выдал воронежский «Факел», который обыграл ЦСКА (2:0), причем в Москве. Стоит сказать, что поддержка у армейцев была серьезная. Даже фанаты пришли. Для посещения матчей Кубка не нужен Fan ID, поэтому так называемый актив начал ходить на трибуны в этом турнире.

К сожалению армейских болельщиков, в этот раз ставка главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на молодежь не сработала. А гости вышли на поле заряженными всерьез. Недаром в 2022 году команду называли «наглецы из Воронежа». Правда, в этом сезоне «Факел» свое прозвище достаточно долго оправдать не мог. Но главный тренер команды Вадим Евсеев уверял, что сделает все, что бы вернуть футболистов в это состояние:

«Надо возвращаться к прошлому сезону, чтобы у нас был, во-первых, характер, во-вторых, огромное, запредельное желание, и чтобы вернулось это выражение — "наглецы"».

Евсеев не обманул. Он руководил своими футболистами с кромки поля, сидя на стуле, словно Наполеон на барабане в известной картине художника Василия Верещагина. Только Евсеев был значительно эмоциональнее знаменитого полководца. Тренер даже получил желтую карточку, не покидая своей необычной локации. В итоге «Факел» одержал первую победу в этом сезоне. Что же касается ЦСКА, то при нынешнем формате Кубка, поражение для команды — не очень большая проблема. Но армейцам объективно не хватает свежей крови. Поэтому заявление главного тренера Владимира Федотова для поклонников красно-синих как бальзам на душу:

— Когда мы увидим приобретения у ЦСКА? — Скоро, уже в пути. — Кто это? — Это пока секрет.

Слухи по поводу новичков ЦСКА ходят разные. Ждут серьезного усиления на разных позициях. Но в самое ближайшее время в столицу должен приехать игрок сборной Чили и мексиканского клуба «Леон» Виктор Давила. Так что болельщикам ЦСКА остается только ждать.

Вечером 10 августа будет сыгран еще один матч Кубка России с не самой ярой вывеской «Ахмат»—«Балтика», а уже завтра встречей «Урал»—«Спартак» стартует четвертый тур РПЛ. Кроме того, в этот уикенд начинаются футбольные чемпионаты Англии, Испании и Франции, так что недостатка в хорошем, качественном футболе теперь точно не будет.

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