В Москве три ребенка пострадали из-за загоревшегося в квартире электросамоката

В Москве в квартире произошел пожар из-за неисправности электросамоката, сообщило МЧС. Семимесячный ребенок, а также дети четырех и девяти лет госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.

Пожар произошел в ночь на 10 августа. Его площадь не превысила 1 кв. м. «Благодаря тому что семья еще не спала, удалось избежать трагедии»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

МЧС рекомендовало не оставлять электросамокаты на зарядке без присмотра, не заряжать устройства ночью и установить пожарный извещатель, который подаст сигнал при задымлении.

Леонид Уварчев