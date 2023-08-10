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Коммерсантъ FM
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В Москве три ребенка пострадали из-за загоревшегося в квартире электросамоката

В Москве в квартире произошел пожар из-за неисправности электросамоката, сообщило МЧС. Семимесячный ребенок, а также дети четырех и девяти лет госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.

Пожар произошел в ночь на 10 августа. Его площадь не превысила 1 кв. м. «Благодаря тому что семья еще не спала, удалось избежать трагедии»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

МЧС рекомендовало не оставлять электросамокаты на зарядке без присмотра, не заряжать устройства ночью и установить пожарный извещатель, который подаст сигнал при задымлении.

Леонид Уварчев

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