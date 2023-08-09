Lamborghini готовит электрический концепт-кар

Компания Lamborghini анонсировала новый концепт-кар, который станет предвестником первого серийного электромобиля марки.

Новый прототип будет официально представлен публике в рамках мероприятия Monterey Car Week в США. Заявлено, что речь идет об электромобиле, который, согласно плану развития Direzione Cor Tauri, станет серийным к 2030 году.

Ранее Lamborghini уже анонсировала модель с электрической силовой установкой и четырехместным салоном. Никакой другой информации о грядущей новинке не приводится, но заявлено, что речь идет об автомобилей класса «гран-туризмо».

Напомним, традиционное мероприятие Monterey Car Week проходит в США ежегодно. В 2023 году шоу состоится с 18 по 20 августа. Помимо Lamborghini новую модель там представит и Aston Martin.

Максим Вершинин

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