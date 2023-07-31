Lamborghini представит серийный электромобиль в 2028 году

Компания Lamborghini представит первый в своей истории серийный электромобиль в 2028 году.

Как сообщает итальянский автопроизводитель, электрическую силовую установку получит новая модель с четырехместным салоном. Никакой другой информации о грядущей новинке не приводится, но заявлено, что речь идет об автомобилей класса «гран-туризмо».

Напомним, согласно плану развития Direzione Cor Tauri, в новые модели будет инвестировано почти €2 млрд, а с 2024 года все новые автомобили Lamborghini станут оснащаться исключительно гибридными силовыми установками.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK