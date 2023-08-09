Aston Martin анонсировал новую модель

Компания Aston Martin анонсировала новую модель, премьера которой состоится в рамках мероприятия Monterey Car Week.

Никакой официальной информации о новинке нет. Ожидается, что в Пеббл-Бич дебютирует Aston Martin DB12 Volante — открытая версия спорткара Aston Martin DB12, который в варианте купе был показан весной 2023 года. При этом в США могут показать и трековую версию модели, поскольку такой вариант также был анонсирован во время премьеры базового спорткара.

Напомним, традиционное мероприятие Monterey Car Week проходит в США ежегодно. В 2023 году шоу состоится с 18 по 20 августа.

Максим Вершинин

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