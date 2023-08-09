Депутат Госдумы заявил, что будет бороться даже с губернатором-однопартийцем, если тот нарушит закон

Во вторник во время внеочередного прямого эфира Youtube-канала «КПРФ-Ульяновск» депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный пообещал, что будет бороться даже с самим губернатором, к какой бы партии он ни принадлежал, если тот будет нарушать закон. Фрагмент эфира со своим заявлением депутат разместил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Совершенно неважно, к какой партии принадлежит человек, это мое мнение, будь то член “Единой России”, будь то член коммунистической партии, “Справедливой России”, какой угодно партии. Если ты воруешь, если ты нарушаешь закон, ты должен отвечать. И совершенно очевидно, что любой коррупционер, любой чиновник, который совершает коррупционное преступление, включая помощника губернатора, да даже самого губернатора, к какой бы партии он ни принадлежал, — это те лица, если они будут нарушать законы, против которых мы будем бороться точно так же, как боролись до этого с представителями господина Морозова»,— заявил депутат Госдумы.

Губернатором Ульяновской области является член ЦК КПРФ Алексей Русских. Вчера, 8 августа, в Ульяновске в ходе спецоперации ГСУ СКР был задержан с поличным при получении взятки от московской строительной организации советник Алексея Русских Игорь Эдель. Вместе с ним задержали его помощника Дмитрия Смирнова.

В тот же день в Димитровграде был задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков. По информации очевидцев, он не пожелал выходить из автомобиля и заблокировался в нем, силовикам пришлось стрелять в воздух, затем они открыли дверь. По предварительной информации, Андрею Большакову также предъявляют получение взятки. Вместе с главой города было задержано еще 9 чиновников.

Сергей Титов, Ульяновск