Главу Димитровграда задержали со стрельбой

Главу Димитровграда Андрея Большакова задержали со стрельбой, разбив стекло автомобиля. Чиновник сопротивлялся и заблокировал двери машины, сообщают очевидцы инцидента в соцсетях.

Ранее губернатор Алексей Русских сказал, что чиновник, которого задержали силовики, лишится поста из-за утраты доверия. По предварительной информации, Андрею Большакову предъявляют получение взятки.

Утром 8 августа также был задержан советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских Игорь Эдель вместе со своим помощником Дмитрием Смирновым.

Андрей Сазонов