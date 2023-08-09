YouTube будет показывать пустую начальную страницу при отключенной истории

Видеосервис YouTube сделает начальную страницу пустой, если пользователи отключат историю просмотров и до этого посмотрели недостаточное количество роликов для рекомендаций. YouTube введет новую функцию в ближайшие месяцы для всех пользователей.

В компании утверждают, что это часть стратегии «нового зрительского опыта». Пользователи, отключившие историю просмотров, будут видеть страницу с поисковой строкой, а также разделы Shorts, подписки и библиотеку. Также им будет показана плашка, на которой YouTube предложит включить историю для того, чтобы получать рекомендации. По мнению The Verge, нововведение будет полезным для людей, которые не любят автовоспроизведение при наведении на ролики, но также может раздражать некоторых пользователей, заставляя их снова включать историю.

Ранее YouTube добавил для подписчиков Premium возможность просмотра видео 1080p с повышенным битрейтом. Также YouTube начал тестировать функцию аннотации к видео от искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко