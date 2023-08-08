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Коммерсантъ FM
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Пентагон сообщил о наличии $6 млрд на помощь Украине

У администрации США есть еще как минимум $6 млрд на продолжение помощи Украине. Обращаться за дополнительным финансированием к Конгрессу пока рано, сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Деньги у нас не закончились. У нас все еще есть средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно $6 млрд»,— сказала госпожа Сингх на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В июне Пентагон сообщал, что на $6,2 млрд переоценило военную помощь, направленную Украине за время военного конфликта с Россией. Ошибка была связана с разными методами оценки стоимости вооружений. В ведомстве отмечали, что смогут направить эти средства на дополнительную помощь Украине.

Накануне Reuters со ссылкой на источники писал, что США объявят о выделении новой военной помощи Украине на $200 млн сегодня, 8 августа. Ее выделят в рамках переоценки стоимости вооружения из прошлых пакетов. Позже информацию об этом подтвердили в Госдепартаменте США.

Что происходит на 531-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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