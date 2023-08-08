Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В брянском поселке Белая Березка при обстреле повреждены цеха промпредприятия

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об обстреле вооруженными силами Украины поселка Белая Березка в Трубчевском районе.

По предварительной информации, пострадавших нет, но повреждения получили несколько домов и хозяйственных построек. Зафиксированы повреждения административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, а также торговых объектов и личных автомобилей.

Господин Богомаз не указал точное количество пострадавших зданий. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сегодня, 8 августа, под обстрел попал другой населенный пункт Брянской области — село Кирилловка Климовского района. Там снаряд повредил жилой дом. Кроме того, атаке сегодня подвергся соседний с Брянской областью регион: в Курской области в результате падения дрона-камикадзе ранение получил ребенок.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...