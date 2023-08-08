В брянском поселке Белая Березка при обстреле повреждены цеха промпредприятия

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об обстреле вооруженными силами Украины поселка Белая Березка в Трубчевском районе.

По предварительной информации, пострадавших нет, но повреждения получили несколько домов и хозяйственных построек. Зафиксированы повреждения административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, а также торговых объектов и личных автомобилей.

Господин Богомаз не указал точное количество пострадавших зданий. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сегодня, 8 августа, под обстрел попал другой населенный пункт Брянской области — село Кирилловка Климовского района. Там снаряд повредил жилой дом. Кроме того, атаке сегодня подвергся соседний с Брянской областью регион: в Курской области в результате падения дрона-камикадзе ранение получил ребенок.

Сергей Толмачев, Воронеж