В результате обстрела брянского села Климовка пострадал жилой дом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли Климовский район.

На этот раз снаряды упали в селе Кирилловка у границы с Черниговской областью Украины. Пострадавших нет, но повреждения получил жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, подвергается атакам со стороны Украины. В воскресенье, 6 августа, в Карачевском районе были сбиты два беспилотника. За два дня до этого после обстрела села Случевск Погарского района загорелись хозяйственные постройки. 3 августа снаряды повредили линии электропередачи в Климовском районе, из-за чего без света остались два села.

Из-за обстрелов в Брянской области установлен повышенный уровень террористической опасности и введен режим среднего уровня реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж