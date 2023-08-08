ФНС опровергла информацию о проверке в отношении Ивана Урганта

Федеральная налоговая служба не проводит проверку в отношении телеведущего Ивана Урганта, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Ургант

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Иван Ургант

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича»,— ответили в ведомстве на запрос агентства.

Ранее сегодня, 8 августа, Telegram-канал «Образ будущего» утверждал, что ФНС проверяет господина Урганта. В публикации канала говорится, что телеведущий скрывает от налоговой все гонорары, которые получает наличными за проведение торжественных мероприятий за границей. Эти средства он хранит на счету в финском банке, утверждает Telegram-канал.

25 февраля 2022 года Иван Ургант высказался против военных действий на Украине. Тогда же появилась информация о его увольнении с «Первого канала» и отъезде из России. Позже «Первый канал» опроверг эту информацию. В январе господина Урганта просили признать иностранным агентом.

В этом году за неуплату налогов было задержано несколько популярных блогеров. В марте блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявили обвинение в уклонении от налогов на 311 млн руб., ее мужу Артему Чекалину — в пособничестве. В отношении них также возбудили дело об отмывании денег на сумму более 130 млн руб., им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В апреле основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу РФ. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. Ее отправили под домашний арест. В мае ее мужу Алексею предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

Эрдни Кагалтынов