Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФНС опровергла информацию о проверке в отношении Ивана Урганта

Федеральная налоговая служба не проводит проверку в отношении телеведущего Ивана Урганта, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Иван Ургант

Иван Ургант

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Иван Ургант

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича»,— ответили в ведомстве на запрос агентства.

Ранее сегодня, 8 августа, Telegram-канал «Образ будущего» утверждал, что ФНС проверяет господина Урганта. В публикации канала говорится, что телеведущий скрывает от налоговой все гонорары, которые получает наличными за проведение торжественных мероприятий за границей. Эти средства он хранит на счету в финском банке, утверждает Telegram-канал.

25 февраля 2022 года Иван Ургант высказался против военных действий на Украине. Тогда же появилась информация о его увольнении с «Первого канала» и отъезде из России. Позже «Первый канал» опроверг эту информацию. В январе господина Урганта просили признать иностранным агентом.

В этом году за неуплату налогов было задержано несколько популярных блогеров. В марте блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявили обвинение в уклонении от налогов на 311 млн руб., ее мужу Артему Чекалину — в пособничестве. В отношении них также возбудили дело об отмывании денег на сумму более 130 млн руб., им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В апреле основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу РФ. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. Ее отправили под домашний арест. В мае ее мужу Алексею предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...