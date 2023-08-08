В конкурс не добавили конкуренции

20 человек подали документы на участие в конкурсе на пост главы Ижевска. По большей части, это незнакомые широкому кругу люди. Явным фаворитом на их фоне является замглавы администрации Дмитрий Чистяков, указывают эксперты. Особой конкуренции, по их мнению, никто из участников конкурса составить не может, статусные кандидаты на него не заявлялись, понимая, что победитель уже согласован руководством республики. Защита программ претендентов на пост мэра столицы Удмуртии пройдет 24 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чистяков

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Дмитрий Чистяков

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Основной претендент на пост главы Ижевска — и.о. заместителя главы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков подал документы на участие в конкурсе в последний день приема — 7 августа. Свое решение еще до появления соответствующей информации на сайте города он представил на своей странице во «ВКонтакте». «Каждому из нас, ижевчан, хочется, чтобы наш город становился лучше. Чтобы здесь было достойно работать, удобно жить, интересно отдыхать. Такой результат зависит только от нас самих, когда каждый заботливо, с любовью трудится на своем месте на благо своего дома — Ижевска»,— написал господин Чистяков.

Он отметил, что как коренной ижевчанин безгранично любит город, а за 5 лет работы в администрации Ижевска познакомился с множеством уникальных, неравнодушных людей. По его мнению, у большой городской команды есть огромный потенциал, поэтому он принял решение участвовать в конкурсе на пост главы города.

Опрошенные «Ъ-Удмуртия» в конце июня эксперты называли Дмитрия Чистякова одним из основных претендентов на пост градоначальника. Он родился в 1972 году, окончил Академию права «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». До 2003 года работал в Удмуртском республиканском управлении инкассации, затем на руководящих должностях в федеральных банках. В 2015 году был избран депутатом гордумы Ижевска, а в 2017-м стал заместителем главы администрации по социальной политике.

Всего на конкурс подали документы 20 человек. Первым на конкурс 20 июля заявился временно безработный Олег Овчинников, регулярно участвующий в подобных процедурах. Большинство претендентов — работники различных компаний города, предприниматели, не известные широкому кругу. Наиболее заметные среди них — председатель общественной палаты Ижевска, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица, сопредседатель регионального отделения «Деловой России» Юлия Камашева, руководитель АНО «Центр развития предпринимательства», активист Артем Селезнев и директор школы №31 Владимир Ульянов.

Пост главы Ижевска стал вакантным в конце мая 2023 года, когда занимавший его 4,5 года Олег Бекмеметьев покинул его досрочно в связи с переходом на другую работу. В конце июля стало известно о его задержании по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, он помещен под домашний арест.

Каждый кандидат на пост главы Ижевск должен был, помимо документов, представить в конкурсную комиссию концепцию развития города или план своих действий. В комиссию вошли шесть депутатов гордумы и шесть представителей главы Удмуртии Александр Бречалов. 24 августа пройдет собеседование с претендентами, по итогам которого комиссия выберет не менее двух лучших. Они выступят со своими программами на сессии городской думы 5 сентября. Именно депутаты тайным голосование определят, кто будет новым мэром столицы Удмуртии.

Список участников конкурса оказался неожиданно большим, отмечает политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов и напоминает, что в 2018 году в конкурсе, в котором победил Олег Бекмеметьев, участвовало 18 человек. «Отличие здесь и в том, что практически нет громких имен: от самозанятых и безработных до работников нефтяных компаний, но мы понимаем, что фактически есть безальтернативный Дмитрий Чистяков, который, очевидно, и станет главой города. А в финал с ним скорее всего выйдет наиболее медийный Александр Бадица»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что ранее в конкурсе на пост главы города участвовали чиновники из других городов и районов. По мнению господина Труфанова, более узнаваемые и интересные кандидаты не заявляются на конкурс, потому что имя основного претендента, одобренного администрацией главы Удмуртии, хорошо разошлось сарафанным радио.

«Идти против шерсти никто не захотел, хотя в Ижевске есть, я думаю, полтора десятка эффективных менеджеров, которые могли бы попробовать себя в качестве мэра. Но за последние десятилетия, с тех пока как город возглавлял Анатолий Салтыков, статус главы столичного города сильно понизился. Это проблемное хозяйство, большой объем ответственности, а еще шлейф от недавнего задержания предыдущего градоначальника»,— продолжает эксперт.

Дмитрию Чистякову будет непросто приходить на такое хозяйство, в том числе из-за отсутствия опыта в вопросах ЖКХ, инфраструктуры, стратегического развития, полагает он. В то же время он возглавлял региональное отделение банка и разбирается в финансовых вопросах, сумел погрузиться в столь же сложное направление социальной политики, отмечает господин Труфанов. По его мнению, многое будет зависеть от того, как он выстроит команду в администрации города и отношения с республиканской властью, так как бюджет города сильно зависит от региона.

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин констатирует, что статусных кандидатов конкурс на пост главы города, как и ожидалось, не привлек. «Они понимают, в каком жутком состоянии находится бюджет города, в какой депрессии экономика. Если бы хотя бы 20% от собираемых налогов оставались в городе, это бы давало возможности для развития. Так что должность главы города незавидная»,— считает эксперт.

При этом для большинства участников конкурса это возможность заявить о себе, быть замеченными руководством города и республики.

Михаил Красильников

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