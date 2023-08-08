В пяти районах Екатеринбурга с 13 по 19 августа запретят продажу алкоголя

В дни празднования 300-летия Екатеринбурга в пяти районах города с 13 по 19 августа запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничение будет распространяться на некоторые улицы центра города, Академического района, Ботаники, Автовокзала и Уралмаша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 08:00 до 23:00 с 13 по 19 августа ограничение будет действовать границах улиц Челюскинцев — переулка Красного — ул. Николая Никонова — Карла Либкнехта — Белинского — Энгельса — Розы Люксембург — Карла Маркса — Горького — Малышева — Добролюбова — Радищева — Хохрякова — Маршала Жукова.

С 17 по 19 августа запрет будет распространяться на ул. Крылова — Хомякова — Московской — Шейнкмана — Попова — Московской — проспекта Ленина — ул. Татищева — Мельникова.

В День города, 19 августа, будет действовать с 12:00 до 23:00. Продажа алкоголя будет запрещена на следующих участках:

на проспекте Академика Сахарова, от ул. Анатолия Мехренцева до ул. Вильгельма де Геннина;

на проспекте Космонавтов, от здания № 92 по проспекту Космонавтов до ул.Заречной; на ул. Бакинских Комиссаров, от проспекта Космонавтов до ул. Черноярской;

на ул. 8 Марта — Академика Шварца — бульвара Самоцветного — ул. Родонитовая — Крестинского — Академика Шварца — Белинского — переулка Трактористов — ул. Чайковского — Авиационной; на четной стороне ул. Родонитовой; на ул. 8 Марта, от ул. Авиационной до Объездной дороги.

Празднование 300-летия Екатеринбурга будет происходить с 12 по 19 августа. Так, на главной сцене выступят Леонид Агутин и группа «Reflex» (12 августа в День строителя), балет Аллы Духовой «Todes» (16 августа), группа «Банд’Эрос» (17 августа), а ведущим финала «Мисс Екатеринбург» станет Дмитрий Хрусталев. 19 августа в Историческом сквере выступит Валерия.

Подробнее о программе — в материале «Ъ-Урал» «Для юбилея подобрали звезд».

Полина Хабарова

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