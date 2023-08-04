Валерия выступит на главной сцене Екатеринбурга в День города

Певица Валерия станет еще одним звездным хедлайнером на Дне города Екатеринбурга 19 августа. Выступление пройдет в Историческом сквере. На гала-шоу также выступят «Хор Турецкого», бард Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, Юрий Каспарян и группа «Симфоническое КИНО». Концерт пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга и Фонда святой Екатерины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Празднование 300-летия Екатеринбурга будет происходить с 12 по 19 августа. Так, на главной сцене выступят Леонид Агутин и группа «Reflex» (12 августа в День строителя), балет Аллы Духовой «Todes» (16 августа), группа «Банд’Эрос» (17 августа), а ведущим финала «Мисс Екатеринбург» станет Дмитрий Хрусталев.

Праздничные мероприятия будут проходить и в парк им. Маяковского. Здесь 17 августа на открытии Летнего театра выступят пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр, а 19 августа от Свердловского рок-клуба – группы «Агата Кристи», «Чайф», «ТОП» и «Урфин Джюс», а также Вячеслав Бутусов и Настя Полева.

На площади 1905 года 15 августа выступит саксофонист Игорь Бутман, 19 августа у КРК «Уралец» можно будет послушать Niletto и Клаву Коку.

Подробнее о программе — в материале «Ъ-Урал» «Для юбилея подобрали звезд».

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