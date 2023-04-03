В Екатеринбурге в честь Дня строителя в Историческом сквере выступит Леонид Агутин

В День строителя в этом году в Историческом сквере Екатеринбурга выступит Леонид Агутин. Вход на концерт будет свободный. Как рассказали в пресс-службе Гильдии строителей Урала, концепцию и дату – 12 августа – утвердили сегодня на заседании оргкомитета под председательством главы города Алексея Орлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Агутин выступит в Екатеринбурге

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Леонид Агутин выступит в Екатеринбурге

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Масштабный праздник впервые пройдет на новом месте. До этого День строителя много лет проходил в Парке Маяковского. День строителя откроет череду праздников приуроченных к 300-летия уральской столицы. В подготовке мероприятия примут участие более 50 строительных компаний.

Помимо основного праздника, День строителя традиционно включит в себя еще несколько направлений. Они стартуют летом. Это конкурс для сотрудниц строительной отрасли «Миссис стройкомплекс. Суперфинал», спартакиада предприятий строительного комплекса и фотопроект «Моя строительная династия». Также в городе пройдет специальный велозаезд.

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