Для юбилея подобрали звезд

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл информацию о хедлайнерах праздничной программы, подготовленной к 300-летнему юбилею города. В течение недели с 12 по 19 августа на разных концертных площадках выступят представители свердловского рок-клуба, Александр Новиков, Клава Кока, «Банд’Эрос» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Бутусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вячеслав Бутусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Праздничную программу, подготовленную к юбилею Екатеринбурга, представил на пресс-конференции мэр Алексей Орлов. По его словам, одной из ключевых площадок станет Исторический сквер, где каждый день в течение недели будут проходить различные тематические мероприятия. Так, 12 августа, в День строителя, на площадке выступят Леонид Агутин и группа «Рефлекс». 16 августа зрители увидят выступления различных хореографических коллективов, в том числе балет Аллы Духовой «Тодес», а 17 августа состоится концерт группы «Банд’Эрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Новиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В финальный день празднования 19 августа в Историческом сквере пройдет гала-шоу, на котором выступят исполнитель шансона Александр Новиков, лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин и «Хор Турецкого». Режиссер-постановщик шоу Валерий Кудашов рассказал, что оно будет посвящено «екатеринбуржцам и людям, которые родились на этой земле, а известны не только здесь, но и за пределами нашей страны».

Второй масштабной площадкой юбилея станет Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. 17 августа здесь откроется единственный в Уральском федеральном округе Летний театр, сообщил господин Орлов. На открытии выступят пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр. 19 августа в парке пройдет концерт с участием таких звезд, как «Агата Кристи», «Чайф», «Топ», «Урфин Джус», Вячеслав Бутусов и Настя Полева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клава Кока

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Клава Кока

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«19 числа будут работать несколько площадок: Октябрьская площадь, сквер у КРК «Уралец», Дворец молодежи, театр «Космос», Литературный квартал»,— уточнил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. У КРК «Уралец» выступят Niletto и Клава Кока, в торговом центре «Веер Молл» на Уралмаше выступит «Хор Турецкого», а в Южном парке на Ботанике — певица Пелагея.

«Знаковыми акцентами праздничной программы станет шествие с участием делегаций восьми районов города, городских сообществ»,— добавил Алексей Орлов. Шествие пройдет 12 августа по проспекту Ленина со стороны Московской улицы.

Студия инновационного дизайна «Иллюминарий3000» к юбилею Екатеринбурга разработала 3D-проекцию, которая подсветит здание администрации города. При создании серии арт-объектов с применением технологии дополненной реальности были задействованы нейросети и искусственный интеллект. «Сквозь эти платформы мы провели тэги, названия, исторические факты — все, что связано с Екатеринбургом и получили уникальные картинки»,— пояснил руководитель проекта Юрий Пелин. Показы 3D-шоу пройдут с 17 по 19 августа. В день будет по четыре показа с 22:30 до 23:15.

Ева Коршунова