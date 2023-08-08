В Екатеринбурге на два месяца арестовали школьника, убившего 17-летнюю подругу

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга избрал меру пресечения для 16-летнего парня, обвиняемого в убийстве своей 17-летней подруги. Как передает портал Е1 из зала суда, молодой человек пробудет под под стражей с 8 августа по 6 октября. На время следствия его поместят в Кировградскую колонию для несовершеннолетних.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Инцидент произошел поздно вечером 6 августа. По версии следствия, 16-летний парень и 17-летняя девушка находились в доме на ул. Надеждинской. Около часа они «шумно выясняли отношения», а затем, предположительно, произошло убийство.

Сам молодой человек заявил силовикам, что погибшая его спровоцировала тем, что «гуляла с другими парнями и он ее приревновал». По предварительной информации, в ночь, когда было совершено убийство, он употреблял наркотики и алкоголь.

Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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