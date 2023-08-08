Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростком 17-летней девушки в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, подозреваемым по делу выступает 16-летний подросток, который написал явку с повинной и сознался в убийстве. Доклад господину Бастрыкину о ходе расследования и установленных обстоятельствах должен будет представить и. о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов.

Уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) было возбуждено в понедельник, 7 августа. По версии следствия, поздно вечером в воскресенье подростки находились в доме на ул. Надеждинской. Около часа парень и девушка «шумно выясняли отношения», а затем, предположительно, произошло убийство.

По одной из отрабатываемых силовиками версий, причиной преступления могла послужить ревность. Сейчас сотрудниками СКР продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств.

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