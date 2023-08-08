Задержанный в Екатеринбурге школьник рассказал о причинах убийства подруги

Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней девушки подросток из Екатеринбурга заявил силовикам, что погибшая сама спровоцировала его на преступление. Об этом со ссылкой на источник сообщает Е1.ru. На допросе он пояснил, что она «гуляла с другими парнями и он ее приревновал».

«Во время допроса он не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя. Также выяснилось, что он уже давно употребляет наркотики»,— отметил источник издания. По предварительной информации, в ночь, когда было совершено убийство, он также употребил наркотики и выпил много водки.

Знакомые подозреваемого характеризуют его как агрессивного, дерзкого и физически крепкого парня, который легко может начать конфликт или драку на ровном месте

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), произошел поздно вечером 6 августа. По версии следствия, 16-летний парень и 17-летняя девушка находились в доме на ул. Надеждинской. Около часа они «шумно выясняли отношения», а затем, предположительно, произошло убийство.

Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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