В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за убийства подростком 17-летней девушки

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) из-за инцидента на Старой Сортировке, где 16-летний подросток убил 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Подозреваемый сам написал явку с повинной, сознавшись в убийстве.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 6 августа на ул. Надеждинской. Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что подростки около часа «шумно выясняли отношения», после чего, по предварительным данным, произошло убийство. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной преступления могла послужить ревность.

«Оперуполномоченные уголовного розыска предполагаемое орудие преступления изъяли. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД тщательно выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, и что конкретно могло стать точной причиной жуткого происшествия»,—подчеркнул полковник Горелых.

Кроме того, сотрудниками СКР был проведен осмотр места происшествия, а сейчас допрашиваются свидетели и назначены экспертизы. Расследование уголовного дела взяли на контроль в прокуратуре Свердловской области. Надзорным ведомством также начата проверка профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних.

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