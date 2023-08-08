Югорский суд в ХМАО оправдал двух сторонников «Свидетели Иеговы»

Югорский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа оправдал двух обвиняемых мужчин по делу в организации деятельности религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (в РФ признана экстремистской и запрещена). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, мужчины также обвинялись по ч.1 ст. 282.2 и по ч. 1.1 ст.282.2 УК РФ (склонение, вербовка или другое участие в деятельности экстремисткой организации). Прокуратура запрашивала признать подсудимых виновными в совершении обоих преступлений, а также отправить в колонию на восемь с половиной и девять лет.

«Приговором суда оба подсудимых были оправданы по предъявленным им обвинениям в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. За ними было признано право на реабилитацию»,— сказано в сообщении. Оправданные будут находиться под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

В августе 2020 года в ХМАО задержали двух последователей «Свидетелей Иеговы». Ими оказались местные жители Югорска 42-х и 48-ми лет. У них изъяли средства связи, экстремистскую литературу, листовки, инструкции по противодействию следственным органам.

В сентябре 2021 года главное следственное управление передало в суд дело 20 жителей Сургута (ХМАО), которые в зависимости от роли обвинялись в организации, участии и финансировании объединения «Свидетели Иеговы». Также в апреле 2023 года В Нижней Туре (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело в отношении троих последователей этой организации.

Верховный суд РФ решением от апреля 2017 года в связи с ведением экстремистской деятельности признал религиозную организацию «Управленческий Центр свидетелей Иеговы в России» и местные религиозные организации экстремистскими и запретил на территории РФ.

«Свидетели Иеговы» основана в США в 1870-х годах. До 1931 года называлась «Исследователи Библии». Последователи движения считают, что «свидетельствуют» окружающим людям о боге Иегове (вариант транскрипции одного из имен бога). Иеговисты отрицают большинство христианских догматов, в том числе сотворение мира, бессмертие души и учение о Троице.

Полина Хабарова

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