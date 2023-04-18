На Урале в отношении последователей «Свидетелей Иеговы» возбудили уголовное дело об экстремизме

В Нижней Туре (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело в отношении троих последователей организации «Свидетели Иеговы» (в РФ признана экстремистской и запрещена).

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного комитета Александр Шульга, троих человек подозревают по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2019 года подозреваемые были активными последователями запрещенной религиозной организации и вели миссионерскую деятельность. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выявили деятельность противоправной группы сотрудники регионального ФСБ и полицейские регионального центра по противодействию экстремизму.

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