X Corp. обвинила Европейский климатический фонд в помощи в травле компании

X Corp. обвинила Европейский климатический фонд (ECF) в незаконной помощи Центру по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH), против которого компания Илона Маска подала иск на прошлой неделе.

Как сообщает The Guardian, адвокаты X Corp. утверждают, что ECF предоставила CCDH незаконный доступ к Brandwatch — программе, которая позволяет организациям отслеживать публикации в соцсетях, в том числе и X (бывшая Twitter). «CCDH получила этот доступ при помощи Европейского климатического фонда, который предоставил учетные данные CCDH в нарушение своих контрактных обязательств перед Brandwatch»,— говорится в заявлении X Corp. В ECF пока не комментировали это заявление.

CCDH занимается исследованиями в области распространения в интернете дезинформации и публикаций, побуждающих ненависть. CCDH регулярно исследовала контент в Twitter с тех пор, как она была приобретена Илоном Маском. По оценкам НКО, за это время объем контента, пропагандирующего ненависть, вырос. Адвокаты Илона Маска направили в адрес CCDH и ее главы Имрана Ахмеда письмо, обвинив НКО в публикации материалов, содержащих «провокационные, оскорбительные и ложные или вводящие в заблуждение утверждения о Twitter». В своем иске X Corp. добивается денежной компенсации (размер ее не уточняется) и судебного запрета для CCDH на доступ к данным платформы.

Кирилл Сарханянц