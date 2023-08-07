США одобрили поставку первой партии танков Abrams Украине

Пентагон одобрил отправку первой партии танков Abrams Украине, сообщил начальник отдела закупок американской армии Дуглас Буш. Вместе с ними будут поставлены боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства.

«Они готовы. Теперь они должны быть доставлены в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что к ним прилагается»,— сказал господин Буш журналистам (цитата по CNN).

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос журналистов, когда может быть принято решение о поставке снарядов с обедненным ураном. «Мне нечем поделиться. В данный момент нет объявлений относительно какого-либо типа танковых боеприпасов»,— сказал он на брифинге.

Дуглас Буш не уточнил, сколько танков войдет в первую партию. Всего США планировали передать Украине 31 танк. В первую партию, по информации Politico, войдут от шести до восьми машин. Как утверждали источники издания, первая партия планируется к отправке в сентябре. Стоимость одного танка оценивается в $10 млн.

Леонид Уварчев