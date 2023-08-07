Воронежский «Павловск неруд» вновь добивается принуждения «Трансстроймеханизации» к бесплатному ремонту дороги

Арбитражный суд Центрального федерального округа принял к производству кассационную жалобу АО «Павловск неруд» (находится в Павловске Воронежской области, входит в Национальную нерудную компанию) на решение апелляционной инстанции о не удовлетворении иска к ООО «Трансстроймеханизация» (входит в ГК « Нацпроектстрой», совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга). Согласно документам суда, заседание назначено на 7 сентября.

«Павловск неруд», напомним, с осени 2021-го требовал от оппонента «безвозмездного устранения недостатков работ» по ремонту пяти км подъезда от трассы М-4 «Дон» до железнодорожного переезда у конторы горного цеха павловского предприятия.

«Трансстроймеханизация» взяла у «Павловск неруда» земельный участок с автодорогой в аренду во время строительства платного обхода Лосева и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области. Истец заявлял, что за время аренды дорога была разрушена, а восстановительный ремонт был некачественным. Арбитражный суд Воронежской области не согласился с доводами «Павловск неруда» и отказал ему, посчитав, что истец не смог привести доказательств появления дефектов именно вследствие некачественного выполнения подрядчиком работ. «Трансстроймеханизация» при этом, по мнению суда, «не несет ответственности за недостатки», которые могли образоваться в процессе эксплуатации автодороги.

В ходе рассмотрения дела была назначена экспертиза, которая не выявила причинно-следственной связи между установленными отклонениями толщины слоев асфальтобетонного покрытия после восстановительных работ, проведенных «Трансстроймеханизацией», и образованием дефектов. Эксперты пришли к выводу, что причиной возникновения дефектов стало отсутствие работ по капремонту, укреплению основания дорожной одежды и устройству обочин по предварительно разработанному специализированной организацией проекту. В техзадании от «Павловск неруда» такие работы указаны не были.

«Павловск неруд» попытался оспорить это решение в 19-м арбитражном апелляционном суде, однако жалоба не была удовлетворена. После этого компания решила пойти в кассацию.

«Трансстроймеханизация» известна в Воронежской области получением крупных подрядов на строительство и реконструкцию дорог, включая участки трассы М-4 «Дон». Один из недавних проектов компании в регионе — обход Боброва. Объем бюджетных вложений составил 5 млрд руб. Обход был открыт в апреле 2021 года.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте