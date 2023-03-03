Воронежский «Павловск неруд» в суде не смог добиться бесплатного ремонта дороги от «Трансстроймеханизации»

Арбитражный суд Воронежской области рассмотрел иск крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня АО «Павловск неруд» (находится в Павловске Воронежской области, входит в Национальную нерудную компанию) к ООО «Трансстроймеханизация» (входит в ГК "Нацпроектстрой", совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга). «Павловск неруд» с осени 2021 года требовал от оппонента «безвозмездного устранения недостатков работ» по ремонту 5 км подъезда от трассы М-4 «Дон» до железнодорожного переезда у конторы горного цеха павловского предприятия.

Истец заявлял, что дорожая компания допустила ряд «дефектов», в частности, якобы были оставлен колеи, ямы и наплывы на дорожном покрытии, «приведшие к его частичному разрушению».

Воронежский арбитраж не согласился с доводами «Павловск неруда» и отказал ему в иске. Суд посчитал, что истец не смог привести доказательств, что дефекты появились «вследствие некачественного выполнения подрядчиком работ». А «Трансстроймеханизация» при этом «не несет ответственности за недостатки», которые могли образоваться в процессе эксплуатации автодороги.

В материалах дела поясняется, что «Трансстроймеханизация» брала у предприятия в аренду земельный участок с дорогой во время строительства платного обхода Лосева и Павловска на М-4. Истец заявлял, что за время аренды дорога была разрушена, а восстановительный ремонт был некачественным.

«Трансстроймеханизация» известна в Воронежской области получением крупных подрядов на строительство и реконструкцию дорог, включая участки трассы М-4 «Дон». Один из недавних проектов компании в регионе — обход Боброва. Он строился в рамках регионального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», предусмотренного комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Объем бюджетных вложений составил 5 млрд руб. Обход был открыт в апреле 2021 года.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

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