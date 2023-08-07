Reuters: китайская Yanchang может удвоить закупки нефти у России

Китайская госкомпания Shaanxi Yanchang Petroleum Group планирует удвоить закупки российской нефти примерно до 1 млн тонн в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в августе компания запустит установку для переработки нефти мощностью 50 тыс. баррелей в сутки, что позволит повысить пропускную способность завода.

Как утверждают собеседники агентства, завод Yanchang приобрел три груза с нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан для поставок в порт Циндао в августе и сентябре. Общий объем закупок переработчиком в текущем году оценивается в 600–700 тыс. тонн, или 4,4–5,1 млн баррелей. По словам неназванного трейдера, у Yanchang также остались квоты на покупку нефти, которые нужно использовать до конца года.

Представитель НПЗ Yanchang подтвердил, что завод в этом году, скорее всего, станет перерабатывать больше импортной нефти. Откуда будет поступать сырье, он не уточнил.

По словам вице-премьера Александра Новака, Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в страны Европы. На фоне введенного странами Запада эмбарго на российскую нефть и ценового потолка закупать ее стали Индия и Китай. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть прошла мимо рубля».

Лаура Кеффер