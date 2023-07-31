Нефть прошла мимо рубля

Стоимость российской нефти Urals после шестимесячного перерыва приблизилась к $70 за баррель. За пять недель Urals подорожала почти на 30%, заметно опередив темпы роста Brent. В итоге дисконт к бенчмарку впервые с марта 2022 года опустился ниже $15 за баррель. Тенденция пока не отразилась на курсе рубля, хотя и привела к росту акций нефтяных компаний, подорожавших за неделю на 2,5–3,5%. Слабая реакция валютного рынка связана с активным переходом в ВЭД на рубли и валюты «дружественных» стран, а также усилившемуся оттоку капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Спред между российской нефтью Urals и североморской Brent опустился ниже $15 за баррель. По оценке “Ъ” на основе данных Profinance и Investing.com, в конце недели он снизился до $14,88 за баррель, минимального значения с 9 марта 2022 года.

Сужение спреда происходит на фоне опережающего роста цены российской нефти. По данным Profinance, по итогам пятничных торгов цена Urals составила $69,2 за баррель, что более чем на 10% выше значений конца предшествующей недели. За пять недель российская нефть подорожала почти на 29% и вернулась к значениям начала года. Вместе с тем, по данным Investing.com, за минувшую неделю нефть Brent на спот-рынке выросла в цене на 4,2%, до отметки $84,1 за баррель, лишь на 13% выше значений пятинедельной давности.

Повышению мировых цен способствует сокращение предложения нефти от крупнейших производителей. По данным Bloomberg, за неделю, закончившуюся 23 июля, отгрузки нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск упали до 1,17 млн баррелей в сутки, что на 625 тыс. баррелей меньше, чем на предыдущей неделе. В июле Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Эффект усиливают ожидания роста спроса на сырье со стороны Китая в связи с новыми мерами стимулирования экономики.

По мнению старшего аналитика по сырьевым рынкам SberCIB Investment Research Константина Самарина, сокращение дисконта связано в первую очередь со снижением ставок фрахта. «Добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией значительно сократило предложение, в том числе средне- и высокосернистых сортов нефти. Сокращение экспорта Россией также придавливает общее предложение среднесернистых сортов и поддерживает цены»,— отмечает господин Самарин.

Между тем рост Urals не оказал поддержки российской валюте. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 91,3 руб./$, что на 70 коп. выше значений четверга и на 38 коп. выше значений закрытия предыдущей недели. Более сильной была реакция на фондовом рынке, акции нефтяных компаний выросли за неделю на 3,5–5%, в итоге индекс Московской биржи вырос на 2,6% и впервые с февраля 2022 года закрылся возле уровня 3000 пунктов (см. “Ъ” от 29 июля).

Раньше сильные движения цен на нефтяном рынке приводили к колебаниям валютных курсов. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, быструю связь между рублем и нефтью обеспечивали финансовые спекулянты, в том числе иностранные, которые покупали рубль при росте нефти на ожиданиях увеличения экспорта и притока валюты в страну. Теперь нерезиденты отсутствуют на российском валютном рынке, а крупные российские банки находятся под санкциями США и Европы. «В итоге связь между рублем и нефтью стала менее выраженной»,— отмечает господин Васильев.

Кроме того, текущие цены на нефть обеспечат приток валюты в страну не сразу. Из-за санкций этот лаг стал более продолжительным, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. В дополнение к этому значительная часть расчетов за экспорт из России переведена в рубли, а также валюты дружественных стран.

По оценке “Ъ”, основанной на данных ЦБ, в мае доля «недружественных» валют в экспорте составила только 33%, тогда как на рубль пришлось 39,4% и 27,6% на валюты «дружественных» стран (в первую очередь юань, 24,6%). В январе 2022 года на «недружественные» валюты приходилось 86,8% всего экспорта, на «дружественные» валюты — менее 1%. «Экспортную выручку с расчетов в "дружественных" валютах может быть проблематично вернуть в РФ. Это не позволяет укрепиться рублю в условиях стабильно высокого спроса на валюту»,— отмечает Денис Попов.

Впрочем, по мере усиления притока валюты в страну курс рубля получит поддержку, хотя сильного эффекта аналитики не ждут. По мнению Михаила Васильева, во втором полугодии из-за ожиданий замедления мировой экономики средняя цена на нефть Brent составит $71 за баррель. Поэтому во втором полугодии он ожидает курс доллара в 85–95 руб./$. Денис Попов допускает рост курса доллара до 95 руб./$ к концу года. Против рубля, уточняет Михаил Васильев, играют сжатие профицита текущего счета платежного баланса РФ, отток капитала из страны, высокий дефицит бюджета и рост импорта.

Виталий Гайдаев