Россия рассчитывает, что партнеры поделятся с ней оценками встречи в Джидде по Украине

Россия рассчитывает, что ее партнеры по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и другие союзники поделятся оценками встречи в Джидде по Украине. Об этом говорится в комментарии представителя российского МИДа Марии Захаровой.

Она сказала, что МИД «принял к сведению» информацию о консультациях по ситуации на Украине, проведенных в саудовской Джидде 5–6 августа. «В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками»,— сказано в пресс-релизе.

По итогам консультаций в Джидде стороны «согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая помогла бы проложить путь к миру» на Украине. В консультациях участвовали советники по национальной безопасности и другие представители более 40 стран и международных организаций.

Подробности — в материале «Ъ» «Лучше сидя, чем на коленях».

Лаура Кеффер