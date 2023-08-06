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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ сообщило о двух опасных сближениях беспилотинков коалиции с самолетами ВКС в Сирии

Минобороны России зафиксировало в Сирии за сутки 16 случаев нарушения международной коалицией воздушного пространства этой арабской республики. Также, по заявлению военного ведомства, беспилотники (БПЛА) коалиции дважды 5 августа опасно сближались с самолетами ВКС РФ в Сирии.

16 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами F-35 и двумя многоцелевым БПЛА MQ-1C произошло в районе Эт-Танф. Опасное сближение БПЛА MQ-9 (менее 500 м по высоте) с самолетом Су-35 зафиксировано в районе населенного пункта Ракка. Также опасное сближение трех MQ-9 (менее 100 м) с Су-35 произошло в районе н.п. Эд-Дана (провинция Идлиб).

О нарушениях на брифинге проинформировал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

О планах США противостоять РФ в небе Сирии читайте в публикации «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Мария Федотова

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