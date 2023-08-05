Трампу дали два дня, чтобы ответить на запрос об ограничении его постов в соцсети

Судья в США дала 45-му президенту Дональду Трампу двое суток, чтобы отреагировать на запрос прокуратуры о защитном ордере в связи с его постом в соцсети. В пятницу господин Трамп написал в Truth Social: «Если вы придете за мной, я приду за вами!» Прокуратура заявила, что это предполагает возможное запугивание свидетелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Cheney Orr, Reuters Дональд Трамп

Фото: Cheney Orr, Reuters

Пост Дональда Трампа вызвал опасения, что он может публично раскрыть конфиденциальные материалы, такие как стенограммы большого жюри, полученные от прокуроров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ офиса специального советника Джека Смита, поданный поздно вечером 4 августа в федеральный суд Вашингтона.

Офис добивается выдачи защитного ордера, запрещающего экс-президента и его адвокатам делиться любыми материалами расследования с посторонними лицами. Сегодня, 5 августа, судья Таня Чуткан дала господину Трампу время до 17:00 понедельника для ответа.

Защитные ордеры являются обычным делом в делах, связанных с конфиденциальными документами. Представитель Дональда Трампа прокомментировал упомянутый пост, назвав его фигурой речи. Сам экс-президент считает, что все обвинения, выдвигаемые в его адрес в последнее время, направлены на то, чтобы провалить его предвыборную кампанию 2024 года.

На этой неделе господину Трампу предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана США и еще по трем пунктам, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Срок сроком вышибают».

Мария Федотова