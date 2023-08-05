Число погибших из-за схода оползня в Грузии выросло до 11

Количество погибших в результате стихийного бедствия в грузинском регионе Рача выросло до 11. Ненайденными остаются еще 25 человек. Поисковые и спасательные работы продолжаются, сообщил министр здравоохранения Зура Азарашвили.

«К сожалению, найдены тела 11 человек из пропавших 36. Они доставлены на экспертизу с целью идентификации. На данном этапе продолжаются поисковые и спасательные работы»,— рассказал господин Азарашвили (цитата по «РИА Новости»).

Поисковые и спасательные работы были возобновлены сегодня утром, 5 августа. По словам главы Минздрава, в течение ночи будут продолжаться работы по строительству мостов и дополнительных дорог, которые помогут доставить спецтехнику и живую силу в зону эпицентра. «Завтра с утра дорожный мост будет готов, и мы сможем перевезти туда спецтехнику»,— добавил он.

3 августа рядом с гостиницей «Сансет Шови» в грузинском селе Шови сошел оползень. В результате поток с оползневыми массами смыл мосты, повредил дороги, накрыл прилегающие к отелю коттеджи. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек. В поисково-спасательной операции участвуют около 400 спасателей. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.